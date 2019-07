Õnneliku lapsepõlvega inimesed on elanud just nagu heade haldjatega maailmas, kus tuba koristab end ise ja kadunud müts ilmub samuti ise välja. Kurb on aga näha, kui (eeldatavasti) täiskasvanud lükkavad oma vastutuse samamoodi nähtamatute kordaajajate kaela. Eriti kui asi puudutab elusolendeid.