Ühe hästi teada nalja järgi on kõige kohatum küsimus, mida antikvariaadis esitada, «Kas on midagi uut?». Ometi võib ka tõeliselt vanahõnguline paik pakkuda üllatusi ja avastusi. Näiteks Viljandi lossivaremetes tulid alles möödunud kolmapäeval kaevamistööde käigus päevavalgele uus müürijupp ja suur sillutise kivi, mis võivad anda aimu sellest, kui lai Teiselt Kirsimäelt Kaevumäele viiv tee omal ajal oli. Tööde tegija sõnul võib see leid viia koguni lossimägede skeemi ümbertegemiseni.