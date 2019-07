Ajal, mil inimkond jookseb ummisjalu tont teab kuhu ja enamikul on kogu aeg kiire, teatab Eve Noormets, täna Viljandis lõppeva rahvusvahelise festivali Notafe peakorraldaja, et temal küll kuhugi kiiret pole ja et enne kui kuhugi tormata, peaks endale selgeks tegema, miks seda teha, mida see sulle kui inimesele juurde annab ja kuhu viib.