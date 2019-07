Lauljatar Deborah Kayseri ja kontrabassimängija Nick Tsiavose esituses tuleb festivalil ettekandele mõlema muusiku loomest sündinud intrigeeriva pealkirjaga teos «One Hundred Months, Third of East» (Sada kuud, kolmandik ida – toimetus). Selle kompositsioon on võrreldav arhitektuuriga, milles bassi ja soprani võrdsel osalusel põimuvad iidne Bütsants ja nüüdisaegne kujutlusvõime.