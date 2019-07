Kui selgub, et Viljandi Kesklinna kooli poistekoor on eelvoorusõelast läbi pääsenud ja tee laulupeole on valla, paneb koori dirigent Esta Kivisild mulle ette tulla koos õpetaja Liivi Ilvesega koori saatjaks. No mis mul saab selle vastu olla. Ise tõmbasin koorijuhtimisele kolm aastat tagasi joone alla, aga pidusse võib ju ikka minna. Kui vaja, siis ka poistekooriga.