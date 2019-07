Alalõpmata võime kuulda arutelu nutitelefonide kahjulikkuse üle: need nüristavad aju, raiskavad aega, rikuvad suhteid, nende kaudu oleme eriti kiiresti ligipääsetavad sotsiaalmeediale, mis üht või teist pidi paljusid inimesi endasse neelab ... Kõigest sellest negatiivsest hoolimata ei maksa unustada, et nutitelefon koos oma igasuguste funktsioonidega on ka hea ja mugav abimees: ühes seadmes on kaamera, äratuskell, kalender, postkast, kalkulaator, diktofon, stopper ja palju muud.