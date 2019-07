Me kõik saame aru, et eesmärk on üllas, kuid kas on õige kutsuda inimesi üles end proovile panema selles, mida nad peaksid niikuinii tegema? Purjus peaga sõitmine, piirkiiruse ületamine, liigeldes telefoni kasutamine, vales kohas ja valel ajal tee ületamine ning muu selline valmistavad Eesti ühiskonnas kahtlemata suurt meelehärmi. Need on probleemid, millest on iga päev meedias juttu, ning meil kõigil on nendega seotud kogemusi – kui mitte isiklikke, siis mõne tuttava kaudu kindlasti.