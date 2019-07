Tulevik tõi meeskonda uue noore aafriklase

Tuleviku peatreener Sander Post ütles Ridwani liitumise järel, et noore kaitsja toomine meeskonda teenib sama eesmärki, nagu varasemad tänavused täiendused. “Nüüd on meil võistkonnas kolm noort ja andekat mängumeest, kes põlevad soovist end siin tõestada,” rääkis Post, viidates varem liitunud David Onyeanulale ja Romeo Da-Costale. “Ka Babatunde on treeningutel näidanud suurt töötahet ja keskendumist ning muutunud siinoldud aja jooksul iga treeninguga järjest paremaks. Meeskond on tema näol saanud kindlasti väärt täienduse.”