Üle Holstre järve ujuma hakanud mees kadus vee alla

Kell 21.45 teatati päästjatele, et Viljandi vallas Holstre külas läks mees järve ujuma ning vajus vee alla. Pinnaltpäästjatel ei õnnestunud kadunud 44-aastast meest enam kui tunni aja pikkuse otsimise järel leida.

Holstre elanike sõnul on nende külas asuv väike järv nii suvitajate kui kalastajate seas väga populaarne. Viljandi ja Mustla ning Holstre ja Paistu vahelise tee ristumiskoha vahetuses läheduses olev järveke muutus veelgi populaarsemaks sel kevadel kui kohalikud elanikud tegid ühistööna korda järve koolipoolse kalda. Soojadel suvepäevadel käib järve äärest läbi enam kui sada inimest.

Päästjad hoiatavad, et joobes ujuma minek on eluohtlik. Alkoholi tarvitanud inimene hindab oma võimeid üle, ei tunneta ohtu ning riskib oma elu ja tervisega. Igal aastal kaotab vees elu üle 40 inimese, kellest paljud on täies elujõus noored mehed.