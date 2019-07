Õpperühm alustas eelmisel aastal. Mentor ja üks looja Liina Saar selgitas, et see on muusikaosakonna helitehnoloogia eriala rühm, mille liikmed läbivad muusikaprodutseerimisele suunatud õppekava. Õppekava ei erine palju helitehnoloogide omast, kuid näiteks live-helindamist on vähem ning selle asemel on produtseerimisega seotud ained. «Viljandis on palju muusikuid, kes pole huvitatud ühe pilli õppimisest ja mängimisest, vaid mängivad eri pille ja teevad ise muusikat. See ongi õpperühma loomise põhjus,» seletas Saar.