Töötukassa tööjõuvajaduse hinnangust selgub, et Viljandimaal on puudu nii hooldajatest, õmblejatest kui puidu- ja metallitöölistest. Magamistoamööblit ja tekstiilitooteid müüv ettevõte Delux otsib praegu avalike kuulutuste abil kaht õmblejat, aga nõudlus näputöö tegijate järele on peaaegu kogu aeg. «Mõned õmblejad on alati teretulnud,» sõnas Deluxi õmblusosakonna tootmisjuht Ele Roosimaa.