Viljandi loomade varjupaiga juhataja Siiri Mängli sõnul oli kinniteibitud ja mõne õhuavaga kastis kaheksa kassipoega, kes on arvatavasti pärit kahest eri pesakonnast: osa neist kuue-, teised neljanädalased. Loomadel on herpesviirus, mis tähendab, et neil on nohu ning silmad rähmased ja mäda täis. Neile antakse nüüd neli korda päevas silmatilku. «Kui silmad saavad korda, siis võib hakata tegema parasiiditõrjet, vaktsineerimist ja kiipimist,» selgitas Mängli ja lisas, et kassidele on võimalik uut kodu otsida umbes kuu aja pärast.