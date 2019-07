Selle kümnendi keskel peeti Viljandis igal suvel nädalapikkust tavamaleturniiri, kus ligi 70 osalejat said tundide kaupa võitu jahtida. Neli aastat oli Ilmar Raua mälestusturniir Eesti kõige esinduslikum tavamalevõistlus. Kolmel viimasel aastal on tehtud esmalt välkmaleturniir ja siis kahepäevane kiirmalevõistlus. Kolm aastat on võidu koju viinud Aleksei Širov, kes tänavu alistas finaalis viljandlase Meelis Kanepi.