Tarvastu ja Tõrva ühismeeskond on väikese karika jahil kaugele jõudnud

Eesti jalgpalli väikese karika turniiril on Tarvastu ja Tõrva ühismeeskond võitnud kolm mängu ning jõudnud kaheksa parema sekka. Nüüd ootab Mulgimaa meeskonda 31. juulil ees kohtumine Lilleküla Retro nime kandva klubiga, kuhu on koondunud suur hulk endisaegseid Eesti koondise mängijaid. Mõned neist on meistriliigas või koondises mänginud alles paar aastat tagasi.