Viljandimaa tööandjad ei leia hooldajaid ja õmblejaid, tööd on raske saada sekretäridel ja raamatupidajatel

Töötukassa andmetel näitab värske tööjõuvajaduste baromeeter, et Viljandimaal on puudus väga erinevate valdkondade töötajatest. Suur puudus on hooldajatest ja õmblejatest, mis on mõlema valdkonna puhul eelkõige seotud madala palgaga. Raske on nendesse ametitesse leida töötajaid ka vahetustega tööaja tõttu, samuti on hooldajate töö füüsiliselt raske.