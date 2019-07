«Eelmisel aastal meelitasid keskaja päevad kohale umbes 3000 inimest ja et oleme osalejate arvuga rahul, ei ole meil otsest eesmärki seda kasvatada,» rääkis peakorraldaja, Bonifatiuse gildi perenaine Kätrin Han­schmidt. Tema sõnul peitub suurem põhjus, miks niisugust festivali korraldada, selles, et kuigi Viljandi on vana hansalinn, pole keskaega linnapildis õieti näha. «Peamine on just keskaja propageerimine ja ajaloolise pärandi säilitamine. Gild teeb selle nimel palju. Räägime alati gruppidele Viljandi ajaloost ning keskaja päevad on meie aasta suursündmus.»