Eshed Avraham on Iisraelist pärit breiktantsija, kes on tänavu esimest korda Notafel õpetaja rollis.

Viljandis sai 1990. aastatel alguse festivale, millest mõni on täies elujõus seniajani. Pärimusmuusika peo kõrval on teine hea näide etenduskunstide festival Notafe. Folgiga võrreldes mastaabilt väiksem Notafe meenutas ühe päeva liikumistundides kaasa silanud inimesele täiskasvanute laagrit, kus on mõnus aktiivselt lõõgastuda.