Muusikapood Viljandi Plaadimees on Jaak Kärmase eestvedamisel tegutsenud juba kolm aastat ning omanik peab ka e-poe avamise plaane.

Maailmas, kus muusika kuulamisel on domineerivaks jõuks striimimisplatvormid ja nutiseadmed, on siiski aina enam ka neid, kes hindavad helisid nautida klassikalisel moel. Ka Viljandis on melomaanidel paik, kust saab oma varasalve soetada CD-plaate, vinüüle ja audiotehnikat.