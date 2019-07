Kahe kooli korvpalliväljakud asendatakse Puuridega

Viljandi linnale on riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud 150 000 eurot, et ehitada koolide juurde multifunktsionaalsed mänguväljakud. Viljandi linnapea Madis Timpson tõdes, et esialgu loodeti selle raha eest rajada mänguväljakud kolme põhikooli staadionile, siis nüüd on otsustatud need teha Paalalinna ja Kesklinna kooli kõrvale. „Parem kaks head kui kolm keskpärast,” kommenteeris Timpson otsust.