Juuni paduvihmad lõhkusid järve äärde viivaid teid

Pika tänava ja Ranna puiestee ristmikult saab alguse randa viiv promenaad, millest pool on kaetud asfaldi ja teine kivisillutisega. Kivisillutise osa teest uhusid paigast juunikuu tugevad vihmad. Viljandi linna teedespetsialisti Heikki Teearu sõnul on see tavaline nähtus, et tugev sadu teid lõhub.