Pärnu maanteel algasid teetööd

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin on öelnud, et Pärnu maanteest saab tööde järel linna kõige esinduslikum sissesõidutee.

Sakala on varem kirjutanud, et rekonstrueerimistöid alustati vana asfalti freesimisega. Pärast seda jätkatakse torutöödega ning puhta vee ning reo- ja sajuveetorustiku paigaldamisega. Kui torustik on paigaldatud, jätkatakse tänavakatte panemisega.