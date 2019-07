Loisu silla ehitustööd võivad sõiduteekonda pikendada kümne kilomeetri jagu

Maanteeamet teavitab, et ümbersõit on korraldatud Kassi ja Pahuvere kaudu ning teekond võib pikeneda kuni kümne kilomeetri võrra. Ümbersõidud on tähistatud, autojuhtidel palutakse jälgida ajutisi liiklusmärke. Jalakäijad ja jalgratturid saavad sillast üle.