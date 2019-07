Ugala 99. hooajal külastas teatrilavastusi ligi 87 000 inimest

Ugala turunduse ja avalike suhete juht Mari Nurk edastas, et 99. hooajal jõudis lavale üheksa uuslavastust.

"Erakordselt viljakas oli sel hooajal lavastaja Andres Noormets, kes tõi publiku ette kolm uuslavastust," kommenteeris Nurk. Noormetsa tõlgendus Henrik Ibseni näidendist „Naine merelt“ avas Ugala 99. hooaja. Noormetsa käe all jõudsid möödunud hooajal lavale ka Andrew Bovelli perekonnadraama „Surmkindlad asjad siin elus“ ning suvelavastus „Ruth“, mille kaasautor Noormetsa kõrval oli Soome dramaturg Esko Salervo.

Pärast kümneaastast pausi jõudis Ugala lavale muusikal. Taago Tubin lavastas Iiri muusikali „Once“, mille peaosades on Priit Võigemast ja Laura Kalle. John Carney samanimelisel mängufilmil põhineva muusikali libreto autor on tuntud Iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová. Muusikajuhtidena olid lavastusprotsessi juures Peeter Konovalov ja Andre Maaker.