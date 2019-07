Sosnovski karuputk on tervisele ohtlik.

Mulgi vallas Halliste lähistel sattus seeneline umbes 3000 ruutmeetri suurusele platsile, mille olid vallutanud kuni neljameetrised karuputked. Sosnovski ja hiid-karuputkega on riik sõdinud juba 14 aastat, kuid taim on visa taanduma. Riikliku tõrje pindala on Eestis kasvanud ligi 2250 hektarini, millest 372 hektarit asub Viljandimaal.