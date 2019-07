Juhtkiri. Vaimult rikas maakond

Laulu- ja tantsupidu andis kinnitust, et Viljandi on tõepoolest Eesti kultuuripealinn. Asi on inimestes, täpsemini viljandimaalaste kõrges kontsentratsioonis peomeeskonna eri kohtadel. Tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste ja muusikajuht Tonio Tamra, laulupeo puhkpilliorkestrite liigijuht Bert Langeler ja tantsupeo ansambli mitu muusikut, rongkäigu ees kõndinud tantsurühmad Vabajalg ja Pärilised, laulupeo viipekeelse tõlke ja kirjeldustõlke korraldaja Piret Aus, tantsupeo konferansjeed Priit Oks ja Are Tints ... Isegi laulupeo uus pult valmis Viljandimaal, see tähendab siinsete inimeste initsiatiivil.