Kultuuriakadeemiasse tuli viimaste aastate suurim arv sisseastumisavaldusi

"Meil on väga hea meel, et vaatamata heitlikele aegadele on esitatud avalduste hulk viimase seitsme aasta suurim," ütles Matsin. "Ilmselgelt peegeldab see akadeemia pingutusi õppekavade arendamisel. Viimati oli nii rohkelt huvilisi 2012. aastal, kui toimus viimane Viljandi vastuvõtt Tartusse liikunud infohariduse osakonna õppekavadele."