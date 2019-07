Aianduskonsultant Eneli Kägeri sõnul on kaupluste suvelillevalik päris suur ning populaarseimad neist on petuuniad, raudürdid, lobeeliad, südajad suuterad ja tiiviklilled. Taimi oma aeda valides on tähtis silmas pidada, kas neid on plaanis kasvatada tuulises, päikeselises või varjulises kohas.