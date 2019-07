Muna õpetab kana. Kalle Grünthali juhtum

ILMSELT OLEKS ARMAS, kui laps oma esimesel koolipäeval pahandaks, et asjad on koolis valesti korraldatud, ning hakkaks õpetama õpetajaid. Kui aga riigikogu liige oma esimesel päeval parlamendis ja esimese mulje peale hakkab tegema etteheiteid parlamendi tööle ning kirjutab sellest pika loo, on see totter. Kalle Grünthali lugu sellest, kuidas tema tulekul parlamendis asjad valesti käisid, on totter. Räägin seda kõige kogenuma riigikogu liikme, mitte ühe partei esindajana, tundes selle maja parimaid tavasid ja inimesi sõltumata nende kuuluvusest.

Sündmus, mida Kalle Grünthal nägi, aga seletada ei oska, oli vaidlus ja hääletamine Euroopa Liidu lipu valgesse saali paigutamise üle. Nii vaidlused kui hääletamised on parlamendi töö. Mees ei tea midagi riigikogu tavadest ega protseduuridest, aga kritiseerib nähtut kõiketeadja toonil.

Grünthali eksitustest rääkima hakates alustaksin tema väitest, nagu oleks Euroopa Liidu lipp toodud riigikokku 2017. aastal meie eesistumise ajaks ja siis unustatud sinna. Kui noor kolleeg viitsinuks oma esimesel päevalgi kuulata, teaks ta, et see lipp toodi tunduvalt varem, üksmeeles ega olnud mõeldud ajutisena. See toodi sinna Eesti Euroopasse kuulumise märgina ja mitte Eesti lipu asemele, nagu väidab verinoor kolleeg, vaid selle kõrvale. Nii on see riigiasutustes tihti ja kummagi lipu arvul pole siin sümboolset tähtsust. Saab mitme- ja paarikaupa, saanuks ka ilma, aga nii oli kord kokku lepitud.

Ilmselt oleks armas, kui laps oma esimesel koolipäeval pahandaks, et asjad on koolis valesti korraldatud, ning hakkaks õpetama õpetajaid. Kui aga riigikogu liige oma esimesel päeval parlamendis ja esimese mulje peale hakkab tegema etteheited parlamendi tööle ning kirjutab sellest pika loo, on see totter.

Kui Kalle Grünthal räägib, et Henn Põlluaasa korraldusel koristati Euroopa Liidu lipp nüüd ära, jätab ta targu mainimata, et riigikogu esimees ei ole kojamees, kes asju koristab, ega komandant, kelle tööülesannete seas selline kamandamine üldse oleks. Ta saanuks algatada selle ideena, mitte minna lippu salaja kõrvaldama. Tema käitumine oli mage ja alavääristab tema ametit, kuigi oli mõeldud Euroopa alavääristamise ja enesekehtestamisena.