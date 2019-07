„See on nagu Saaremaa ralli, kus kaardilugejad võivad rahulikult koju jääda” iseloomustavad Kõpu võistlusradasid Harjumaalt pärit Kristjan Kotkas ja Erik Metsis, kes purunenud rehviga tee äärde jäid. Tegemist on Eesti ühe pikaaegseima maastikusõidu meeskonnaga, kes on maasturite suvesõidust osa võtnud alates 1999.aastast. Ikka ja jälle tulevad nad tagasi, sest radade kvaliteeti kiidavad nad väga.