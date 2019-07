Isegi Mõisaküla pole nõnda väike koht, et inimesed tunneksid seal üksteise aiakärusid hääle järgi ära. Kuid just naabri juurest näpatud kriuksuv käru oli see, mis ühe mõisakülalase ööl vastu esmaspäeva üles ajas ja parajasti «linnatiiru» tegevate varaste jälile juhatas. Ja siis läks mahtra lahti, nagu kirjeldas Sakala veergudel Mulgi abivallavanem Ervin Tamberg.