Kui eelmistel aastatel võis võistlusel näha ka tõukerattaid ja BMX-rattaid, siis tänavu pistavad rinda ainult rulatajad. Nagu selgitas korraldaja Kris Süld, on soov pühenduda ühele alale, et teha seda nii hästi kui võimalik.

Tagasihoidlikuma võistluse põhjus on ka väiksem eelarve. Süld selgitas, et aastate jooksul on linna toetus mitu korda vähenenud.