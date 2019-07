«Ronitakse kohtades, mida poest tulnud tavamaasturiga pole võimalik läbida: soodes ja kraavides, karjäärides ja järskudel tõusudel. Võib juhtuda, et keerad auto sõiduvea tõttu katusele või siis uputad selle niimoodi ära, et ise enam kätte ei saa,» kirjeldas korraldaja Rasmus Laansalu.

Tema sõnul on suur maasturite suvesõit Eesti pikima traditsiooniga maasturite orienteerumisvõistlus, ent esimest korda on see tänavu jaotatud kolmele päevale.