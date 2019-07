Olukorrast idapiiril viis aastat hiljem

Kokku kolm piirivalvurit nõuab meilt aru ning fotograaf peab kaamerast ette näitama, milliseid pilte on ta piiri ääres teinud. Olukord näib tõsine. Veel uurib piirivalvur oma nutitelefoni saabunud piirikaamera fotot, millest paistvat, et olime läinud lubatust kaugemale.

Meile pole ta nõus seda fotot näitama. Mõnda aega pilte vaadanud, jõutakse siiski järeldusele, et kõik on hästi. Ka jäljed, mille heina sisse jätsime, pole ulatunud tavakodanike jaoks üle keelujoone. Piirivalve lubab, et võime piiri ääres edasi olla. Peamine, et me keelumärgist kaugemale ei läheks.