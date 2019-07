Sakala keskuses kestab Viljandi suurim maleturniir

Tänavune kõige kõrgema reitinguga maletaja on nüüd Hispaaniat esindav, Lätist pärit Aleksei Širov, kes paarkümmend aastat tagasi oli maailma neljas maletaja. Kõrgeima reitinguga Eesti esindaja on Kaido Külaots tabeli teine. Kokku on turniirile end registreerinud 48 mängijat.