Viljandis Paalalinnas tegutseb omamoodi kauplus: sealt võib leida nii kitarre kui murutraktoreid. Selle kaupluse juhataja ja omanik Karl Luht sai esmaspäeval 96-aastaseks, nii et kahtlemata kuulub talle Viljandi vanima ettevõtja tiitel. Oma elujõuga näitab Luht suurepäraselt, et vanus on kõigest number.