Viljandi ümbruses on mitu väikest veekogu, mis meelitavad kokku hulgaliselt suvitajaid. Sakala sõitis läbi seitse kohta ja tõdes, et enamik on heas seisus. Mõne veekogu ääres hakkas aga silma prahti. Vaieldamatult kõige rohkem oli seda Raudna karjääri ujumispaigas.