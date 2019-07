Kerkivas järvevaatega villas pakutakse kortereid ligi 400 000 euro eest

Oru tänavale kerkiva maja teisel korrusel asuvas kolmetoalises korteris on ruumi 95 ruutmeetrit ning ühe ruutmeetri hind on üle 3900 euro. Teine teisel korrusel asuv korter on neljatoaline, seal on 106 ruutmeetrit ning ruutmeetri hind on üle 3600 euro. Kokku on majas kolm eluruumidega korrust ja üks maa-alune korrus autode parkimiseks.

Kinnisvarabüroo Arco Vara leheküljel on kirjas, et korterid valmivad 2020. aasta alguseks. B-energiaklassiga kortereid iseloomustavad kõrged laed, suured aknad ja klaasitud rõdud. Ostjale lubatakse ka lummavaid vaateid Viljandi järvele ja vanalinnale.

Eluruumide seinad on värvitud ning põrandatel on naturaalne puitparkett, esikutes ja abiruumides keraamilised plaadid. Vannitubades ja tualettruumides kasutatakse Orase sanitaartehnikat. Köök on firmalt Noblessa.

Auto saab parkida maa-alusesse parklasse ning majas on ka lift.