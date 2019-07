Need, kes käisid eile Tallinnas tantsupeo avaetendusel või jõuavad Kalevi staadionile täna või homme, kuulevad tantsude vahel teadustamas kahe Viljandi mehe häält. Üleüldse on paljud tantsupeo tähtsamad tegijad Viljandist: siit on ka peo üldjuht ja muusikajuht.