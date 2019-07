Viljandi ettevõtja, linnavolikogu liige ja Tuleviku jalgpalliklubi pikaaegne toetaja Rain Hüva, kelle algatus päädis kohalikele lasteaedadele hunniku uute pallide ja väravate kinkimisega, toonitas eile Sakalaga suheldes, et ta pole esimene, kes on Viljandis sedalaadi üleskutse teinud. Hüval on õigus.