Vanamuusika festivali kontserte seob laul

«Taanieli mäng» on Prantsusmaalt Beauvais’ kloostrist pärit XIII sajandi müsteerium ja selle toovad publikuni noored vanamuusikud kogu Eestist.

«Festivali ajal on Viljandi laagris umbes 30 vanamuusika õpilast,» sõnas festivali korraldaja Aivar Trallmann. «Nad õpivad «Taanieli mängu» selgeks nelja päevaga, mis tähendab, et tempo on meeletu.»