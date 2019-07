Kohalike meeste luksustualetid jõudsid Nolani filmivõtetele

Royal Flushi haagiskäimlad on ainsad omataolised Eestis. Esmapilgul ei saagi aru, et tegu on välitualetiga.

Öeldakse, et on üks koht, kus kuningas jala käib: niisamuti on pealinnas Christopher Nolani filmivõtetel koht, kus staarid jala käivad. Tavapärasest luksuslikumad ja oma knihviga "Teneti" võtteplatsidele paigutatud Royal Flushi nimeliste haagistualettide taga on aga Viljandimaa ettevõtjad.