Kas riik kasvatab «lumehelbekesi»?

OLGU KÕIGEPEALT öeldud, et riik lapsi ei kasvata. Lapsi kasvatavad vanemad, kes annavad neile ellu kaasa ka väärtushinnangud.

Tööharjumuse kujundab samuti lapses esmalt lapsevanem. Riik ei ole kunagi sekkunud ega sekku ka tulevikus sellesse, kui laps vanaisa juures puid laob, kui ta on vastutav oma peenrajupi rohimise eest või kui ta taskuraha saamiseks lehti riisub. Esimesed töökogemused võiksidki lastel olla pigem harjutusliku ja kasvatusliku iseloomuga.

Töö tegemiseks alluvussuhtes ja sissetuleku teenimise eesmärgil saab riik kehtestada seadusega raamid. Seda tehes on seadusandja proovinud leida keskteed lapsele sobiva töö ja lapsele vajaliku kaitse vahel.

KEHTIVA TÖÖLEPINGU seaduse (TLS) järgi sõltuvad lapse töötamise lubatavus, töötamise kestus ja tehtavad tööd lapse vanusest, koolikohustuslikkusest ja töö iseloomust. TLS-i kohaselt on töölepinguline suhe lubatud alates seitsmendast eluaastast. 7–12-aastane laps võib teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas. Tööharjumuse kujundamiseks on võimalik näiteks spordivõistlustel abistamine, flaierite jagamine, etendustes ja reklaamides osalemine ...

13-aastane laps võib teha põllumajandustööd, kaubandus- või teenindusettevõttes abitöid, toitlustus- või majutusettevõttes abitöid või muid kergeid töid. 13-14-aastane alaealine või 15-16-aastane koolikohustuslik alaealine võib teha kerget tööd, kui töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

2017. AASTAL MUUTUSID alaealiste töötamise reeglid lihtsamaks. Muudatuste eesmärk oli parandada alaealiste töölesaamise võimalusi, proovides samal ajal neile tagada efektiivsem kaitse töösuhtes.

Alla 15-aastaste töölevõtmiseks ei pea tööandja enam tööinspektsioonile eraldi taotlust esitama. Piisab kande tegemisest töötamise registrisse, mida ta nagunii kõikide töötajate puhul peab tegema, ja inspektsioon toimetab selle infoga edasi, küsides vajaduse korral tööandjalt infot juurde.

SAMUTI KAOTATI alaealistele lubatud kergete tööde nimekiri, mis oluliselt piiras võimalike tööde valikut. Tööaja koha pealt hakkasid küll kehtima rangemad piirangud, et koolikohustuslik alaealine saaks kooliveerandi keskel keskenduda hariduse omandamisele. Samas koolivaheajal lubatud töötundide arv kasvas. Alaealine saab töötada küll pool koolivaheajast, kuid näiteks alates 13. eluaastast võib koolikohustuslik alaealine vaheajal töötada seitse tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. See on täiesti arvestatav tööaeg.

Mittekoolikohustuslike alaealiste nõuded on leebemad. Kui noorel on põhikool lõpetatud või ta on saanud 17-aastaseks, võib ta töötada sarnaselt täiskasvanuga kaheksa tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

ENDISELT PEAME arvestama, et lapse organism on kujunemisjärgus ja tema elukogemus napp. Laps ei pruugi kohe osata talle antud tööd teha, tema võime ohtu hinnata on väiksem, ta vajab rohkem juhendamist ja jälgimist. See on paratamatus, mida seadusega muuta ei saa ja millega tööandja peab arvestama. Samas ei ole mingit põhjust, miks last peaks töötajana kohtlema täisealisest töötajast kehvemini.