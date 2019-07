Haruldaste lindudeta jäänud Raudna järv kaotas riikliku kaitse

Valitsuse otsusega läheb Raudna koos Põlvamaal asuva Liiva-Varbuse maanteelõiguga riikliku kaitse alt kohaliku ehk vallavalitsuse kaitse alla ning see otsus langetati Keskkonnaameti looduskaitselistele objektidele tehtavate ülevaatuste ja ekspertide hinnangute põhjal.

Raudna looduskaitseala asub Viljandi vallas ja on tuntud puhkekoht, sest seal asub kunagisest Heimtali kruusakarjäärist tekkinud Raudna tehisjärv. 1999. aasta oli piirkonna kaitse alla võtmise eesmärk linnustiku kaitse. 2017. aasta vaatluste kohaselt ei leidu kaitsealal haruldasi maismaakooslusi ega liike ja Raudna järvel pesitsevad valdavalt levinud linnuliigid.

Valitsus selgitas, et kaitse alt väljaarvamine ei suurenda oluliselt võimalusi endisele kaitseala territooriumile ehitada. Ehitustegevust piirab järve kalda ehituskeeluvöönd ning maantee ja elektriliini kaitsevöönd.

Raudna järv on Viljandi valla üldplaneeringuga määratud puhkealaks, mille toimimist ei tohi ehitus- ja arendustegevuse käigus ohtu seada. Viljandi vald on Keskkonnaministeeriumiga sama meelt, et Raudna looduskaitseala riikliku kaitse alla jätmine ei ole vajalik.