Tegelikult me ei tea, kas pätid tulid tõepoolest lõunanaabrite seast või põikasid nad sinna jälgede vette viimiseks. Ja kui tulidki, siis käekirja järgi on äraandja kohalike veendumusel nende endi seas.

Küll aga on faktid, et piir Lätiga on lahti, Mõisaküla asub vastu sedasama piiri ja too linn on juba mitmendat aastat hooti varaste küüsis. Kuigi Eesti ja Läti politsei kindlasti teevadki tihedat koostööd, teeb põgenejate kahe riigi vahel pendeldamine nende tabamise keerulisemaks.