See, et mängu käigus märjaks saadi, ei häirinud kedagi. Üks poiss teatas hiljem, et esimese asjana järvele minnes oli vaja koos sokkide ja jalavarjudega vette astuda ning jalad märjaks saada. Enamik merekooli õppuritest olid aga otsustanud paljaste varvaste kasuks. Treeneri Eliise Kelli sõnul kukutakse palli mängides ka vette, kuid see mängulusti ei kahanda. Pealegi oli vesi soojem kui õhk.