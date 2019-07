Kui eelnevatel aastatel võis võistlusel näha ka tõukerattaid ja BMX-rattaid, siis tänavu pistavad rinda ainult rulatajad. «See on korraldusmeeskonna otsus, et pühendume ühele alale, et teha seda nii hästi kui võimalik,» selgitas «Bashi» korraldaja Kris Süld.

Kris Sülla sõnutsi oli teisipäevaks registreerunud 45 osalejat, kes on peale korraldajamaa pärit Lätist, Leedust ja Soomest. «See ei ole kindlasti maailmatase,» ütles Süld, kuid nentis, et Soomest tulevad väga tugevad sportlased. Korraldaja lisas, et sel aastal on end esimest korda kirja pannud naisrulataja, kes on pärit Soomest.