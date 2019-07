Mina vandusin ja teised ka

EESTI KEEL ON rikkalik. Sõna «vanduma» on «Eesti keele seletava sõnaraamatu» järgi mitmetähenduslik. Ühe seletuse järgi tähendab see vandega kinnitamist, kindla vormiga pidulikku kinnitust, lubadust või tõotust. Teise järgi kirumist ja sõimamist. Tunnistan, et puutusin kolm nädalat tagasi kokku mõlema tähendusega.