«Praegu on nektari kogumiseks soodsad ilmad: kord on palav ja siis tuleb vihma. Taimed õitsevad ja paistab, et tuleb hea meeaasta,» sõnas Mõisaküla mesinik Jorma Õigus. Ka Eesti mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk, kellel on mesitarud Karksi kandis, usub, et meesaak tõotab sel aastal tulla suur.