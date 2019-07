Cleveron püstitas isikliku rekordi ja leidis kahe kuuga viis uut klienti

„E-kaubanduse kasv ei ole enam kellelegi uudiseks,” leidis Cleveroni juht Arno Kütt. Just veeikaubandusega kaasnev pakiäri on olnud Cleveroni edu aluseks. „Edukad jaemüüjad otsivadki lahendusi, kuidas kasvavate pakimahtudega toime tulla, sest need suurendavad töötajate töökoormust ja pakijärjekorras ootamine on kliendi jaoks negatiivne kogemus,“ selgitas Kütt.

Cleveroni pakirobotit ja -automaate hakkas esimesena oma kauplustes kasutama Decathloni Ungari haru. Sealse veebi- ja digikaubanduse juht Gergely Románi andis pressiteate vahendusel teada, et Decathloni kauplustesse tellitud e-poe pakkide hulk on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 40% võrra. „Investeerime sel aastal kokku ligikaudu 250 000 eurot, et pakkuda oma klientidele parimat teenust,“ lisas Román. Ettevõtte kinnitusel plaanitakse Cleveroni tooteid paigaldada mitmesse kauplusesse üle Ungari veel sellel aastal.

Lisaks Decathlonile Ungaris laiendas Cleveron oma tegevust maikuus ka mujal Euroopas, alustades koostööd Tšehhi logistikafirma Zàsilkovna ja Norra sporditarvete jaemüüja XXLiga. Kliendiks saadi ka Uus-Meremaa suurim jaekett The Warehouse ning Ladina-Ameerika jaemüügihiid, Tšiilis baseeruv Falabella Retail. Kokku on Cleveronil tänaseks 22 klienti, nende seas ka maailma suurim jaemüüja Walmart.