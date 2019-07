Viljandi Tulevikuga liitus ääreründaja Aafrikast

Tuleviku klubi teatas, et täisnime Kossi Romeo Stephane Da-Costa kandev mängumees kasvas üles Benini lääneosa väikekülas Duidah’s. Juba 12-aastaselt lahkus ta perekonna juurest, et alustada õpinguid jalgpalliakadeemias Alodo Sport Academie. 2019. aastani esindas ta laenulepingu alusel klubi AS Cotonou Benini esiliigas. Sel kevadel teenis noor mängumees kutse katsetele Portugali kõrgliigaklubis Belenenses SAD, kust liikus aprillis edasi Viljandisse.

Romeo Da-Costa ütles klubi pressiteenistusele, et on lepinguni jõudmise üle väga rõõmus.

"Juba väikese poisina Benini pisikeses külas unistasin jalgpallurikarjäärist ja nüüd olen selle suunas esimese suure sammu teinud," kõneles ta. "Viljandisse jõudes olin väga suure pinge all, tahtsin end tõestada, ent ei osanud arvata, mis mind ees ootab. Õnneks selgus kiiresti, et klubi ja meeskond on väga töökas ja sõbralik, linn kaunis ning tingimused klubis suurepärased."

"Mind võeti juba esimesest päevast omaks, tunnen end igati hästi," lisas Da-Costa. "Tahan nüüd anda endast kõik, et võiksime koos meeskonnaga hooaja võimalikult kõrgel kohal lõpetada. Tänan südamest kõiki inimesi Beninis ja Viljandis, kes mind lepinguni jõudmisel on toetanud."

Peatreener Sander Post, kelle käe all Romeo Da-Costa viimased kaks ja pool kuud treenis, kinnitas, et mängumees täitis katseperioodi vältel kõik talle pandud ootused.

"Valisin Romeo isiklikult välja, sest näen temas suurt potentsiaali. Tema töömoraal on väga kõrge, temas pulbitseb soov end jalgpalliväljakul tõestada ning treeningutel on ta andnud endast kõik," rääkis Post. "Ta on kiire, tehniline ja keskendunud meeskonnamängija. Loodan, et meie klubi ja linna kogukond võtab kollast särki kandma hakkava Romeo sama kiiresti omaks, nagu on võetud kõik teised meiega väljastpoolt liitunud mängumehed."

Klubi president Raiko Mutle lisas, et kui alguses Da-Costat lihtsalt prooviti, siis töö, et ta saaks meeskonnaga liituda, algas üsna kiiresti, sest nähti, et mees toob meeskonda vajaliku lisakäigu.

"Lõpuks ometi on kõik asjad paigas: paberimajandus korras ja Romeo meeskonda igati sisse sulandunud. Kõik see, mida ta on treeningutel näidanud, tekitab positiivset ootusärevust tulevaste mängude eel," lausus Mutle.